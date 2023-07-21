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Dünya
AA 21.07.2023 11:53

Kanada'da yangınlara müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti

Kanada'nın Alberta eyaletinde orman yangınlarına müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu, pilot yaşamını yitirdi.

Kanada'da yangınlara müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), yaşamını yitiren 41 yaşındaki helikopter pilotu hakkında açıklama yaptı.

Polis, Kuzey Alberta'da orman yangını söndürme çalışmalarına katılan pilotun helikopterin düşmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Pilotun ölümüyle, Kanada'da marttan bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Daha önce yangınlarla mücadele eden 2 itfaiyeciyle geçen hafta da 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmişti.

Yanan ormanlık alan 10 milyon hektarı geçti

Kanada genelinde halihazırda 885'ten fazla bölgede yangın devam ediyor ve bunların neredeyse 600'ü henüz kontrol altına alınamadı.

Ülkede orman yangınlarında kül olan ormanlık alan ise 10 milyon hektarı geçti.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezinden (CIFFC) açıklanan verilere göre, bu yıl Kanada orman yangınları nedeniyle yok olan arazi miktarı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

En son 1989'da nisan-eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunun tamamında yaklaşık 7,6 milyon hektar ormanlık alanın yandığı Kanada'da bu yıl, henüz yangın sezonunun ortasında olunmasına karşın 10 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı.

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