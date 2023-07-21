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Dünya
AA 21.07.2023 11:40

ABD'de müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı öne sürülen çalışan kovuldu

ABD'nin bir fast food zincirinin Güney Carolina eyaletindeki şubesinde müdür yardımcısı Jamie Major, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddialarından sonra firma tarafından işten çıkarıldı.

ABD'de müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı öne sürülen çalışan kovuldu
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]

New York Post'un haberine göre, 9 Temmuz'da Union Polis Teşkilatı polisleri, şikayet üzerine Güney Carolina'daki fast food zincirine gitti.

Çalışanlarına bağıran ve hakaret eden iki kadın, polisin sakinleşme çağrılarına uymadıkları için gözaltına alındı.

Ancak daha sonra fast food zincirinin Genel Merkezi polisi arayarak, çalışanları Major'ın, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığını söyledi.

Gözaltına alınan Major, 20 bin dolar kefaleti ödendikten sonra serbest bırakıldı.

Suçlamalar kanıtlanırsa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir

Burger King, New York Post'a yaptığı yeni açıklamada ise Major'ın yerel yönetim tarafından işten çıkarıldığını ve söz konusu olayı kınadıklarını belirtti.

Burger King'in şirket temsilcisi, iddiaların markanın kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışına ters olduğunu kaydetti.

Suçlamalar kanıtlanırsa, Major 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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