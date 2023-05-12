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Dünya
AA 12.05.2023 15:16

Kanada'da orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'ye ulaştı

Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletinde 6 Mayıs'ta başlayan, ardından British Columbia bölgesine sıçrayan orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'ye vardı.

Kanada'da orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'ye ulaştı

BBC'nin haberine göre, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kanada'nın orman yangını sezonu, alışılmadık derecede aktif bir başlangıç yaptı." ifadesi kullanıldı.

NOAA'nın Kanada'daki yangınlara ilişkin paylaştığı görüntülerde, Alberta'daki orman yangınlarından çıkan dumanın Kanada'nın doğu kısmına kadar ilerlediği ve ABD-Kanada sınırına ulaştığı görülüyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Washington'da havanın alaca karanlığa benzemesine "Kanada orman yangınlarından çıkan ve atmosferin üst kısmında asılı kalan dumanın" neden olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Kanada'nın Alberta eyaletindeki orman yangınlarının 23'ünün kontrolden çıktığını belirterek yangınların 75 noktada devam ettiğini aktardı.

Yetkililer, 300 askerin, itfaiye ekiplerine destek için hava ve karadan yangınların kontrol altına alınmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Yangınların 6 binden fazla öğrenciyi etkilemesi nedeniyle 28 okulda eğitime ara verildi.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Kanada'nın Alberta eyaletinde, 6 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle 29 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Yetkililer, normalin üzerinde seyreden sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle farklı noktalarda çıkan yangınların kontrolden çıktığını bildirmişti.

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Tahliye edilenlere ücretsiz geçici barınma, yemek hizmetleri, giyim, sağlık hizmetleri sağlanıyor ve hayvanlarının bakımı yapılıyor.

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Kanada Orman Yangını
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