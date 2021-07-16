Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada’da kasırga: Onlarca kişi yerinden oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Kanada’nın Ontario eyaletinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden oldu. Felakette 8 kişi yaralandı.
Kanada'daki kasırganın etkili olduğu Barrie şehri Belediye Başkanı Jeff Lehman, felaketin maddi hasara yol açtığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden olurken, 4’ü ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
25 binada ağır hasar
Felaketten etkilenen 2 bina tamamen yıkıldı, 25 binada da ağır hasar tespit edildi.
Evleri zarar gören onlarca kişi yerinden oldu.
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