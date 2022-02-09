Alberta ve Manitoba arasında yer alan kır eyaleti, önümüzdeki haftadan itibaren aşı pasaportu zorunluluğunu bırakacağını ve maske zorunluluğunun şubat ayının sonunda sona ermesine izin vereceğini söyledi.

Böylece Saskatchewan, koronavirüs kısıtlamalarını sona erdirmek için bir yol haritası sunan ilk Kanada eyaleti oldu.

Virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olduğu için yakında aşamalı olarak kaldırılacak kısıtlamaları öven başbakan Scott Moe, Bu politikanın faydalarının artık maliyetlere ağır basmadığını savunarak iki sınıf vatandaş oluşturduklarını söyledi.

Kanadalıları komşularını aşı durumları hakkında “yargılamamaya” çağıran Moe, insanların aşı olup olmayacağına karar verme hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

