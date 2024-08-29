Çok Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2024 13:57

Kanada'da çıkan orman yangınları çoğu ülkeden daha fazla karbon salımına yol açtı

Araştırmacı Brendan Byrne'nin yürüttüğü çalışmada, Kanada'da 2023 yılında yaşanan orman yangınlarında 647 megaton karbonun açığa çıktığı vurgulandı.

Kanada'da çıkan orman yangınları çoğu ülkeden daha fazla karbon salımına yol açtı
[Fotograf: Reuters]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Jet İtki Laboratuvarı, Kanada'da geçen yıl yaşanan orman yangınlarını inceledi.

Araştırmacı Brendan Byrne'nin yürüttüğü çalışmada, Kanada'da 2023 yılında yaşanan orman yangınlarında 647 megaton karbonun açığa çıktığı vurgulandı.

Kanada'daki orman yangınlarının en fazla salım yapan ülkeleri geride bırakarak karbon salımında dünyada 4'üncü sıraya yerleştiği kaydedildi.

Sadece Hindistan, Çin ve ABD'nin Kanada'daki orman yangınlarında açığa çıkan miktardan daha fazla karbon salımı yaptığı tespit edildi.

Kanada'daki yangınlarda, Rusya veya Japonya'nın 2022 yılı boyunca fosil yakıtlardan saldığından daha fazla karbon saldığı belirlendi.

Byrne, 2023'de Kanada'daki ormanların yaklaşık yüzde 4'ünü kül eden yangınların son yıllarda artan sıcak ve kuru hava nedeniyle yaşandığını ve bu yangınların sayısı, şiddeti ve büyüklüğünün artacağını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Kanada Orman Yangın
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Rusya: Ukrayna ile müzakere konusu, Kursk'taki saldırıdan sonra geçerliliğini yitirdi
15:31
Okul alışverişinde "güvensiz" ürün sayısı azalıyor
15:38
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
15:35
Yeşilçam'ın sevilen yüzü Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:26
Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail, dünden beri 45 Filistinliyi gözaltına aldı
15:37
Metrobüs kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 ölçüldü
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 ölçüldü
FOTO FOKUS
Metrobüs kazası araç içi kamerasında
Metrobüs kazası araç içi kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ