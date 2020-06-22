Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 101 bin 864 olan vaka sayısı ise son 48 saatte 885 artarak 102 bin 749’a çıktı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 2 milyon 415 bin 441 kişiye COVID-19 testi uygulandı.

Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana COVID-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 64 bin 813 olduğunu açıkladı.

Meksika ile Kanada arasında geçici tarım işçileri konusunda anlaşma sağlandı

Bu arada Meksika Dışişleri Bakanlığı, Geçici Tarım İşçileri Programı kapsamında Kanada'daki çiftliklerde çalışacak Meksika vatandaşlarının sıhhi koşullarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bakanlık, Kanada ile geliştirilmiş güvenlik ve sağlık korumaları konusunda anlaşmaya varıldığını ve işçilerin Kanada’ya gönderilmesine devam edileceğini belirtti.

Meksika geçen hafta, Kanada’daki 17 ayrı çiftlikte baş gösteren COVID-19 salgınının ardından, Meksikalı işçilerden 3’ünün ölmesi üzerine söz konusu çiftliklere işçi göndermeyi durdurduğunu açıklamıştı.