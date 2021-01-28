Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 03:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada'da can kaybı 19 bini aştı
Kanada’da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 19 bini geçti.
Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son bir haftada Covid-19 vaka sayısı 45 bin 62 artarak 715 bin 72'den 760 bin 134'e yükseldi.
Covid-19 nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısı 1391 artarak 18 bin 120'den 19 bin 511'e çıktı.
Salgının başlangıcından bugüne kadar Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 682 bin 365 oldu.
Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 21 milyon 558 bin 935 kişiye Covid-19 testi uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Kanada
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