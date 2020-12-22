Kanada’nın Yukon kentinde donmuş toprakta iyi korunmuş olarak saklanan 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu.

Araştırmacılar, bulunan fosile ilişkin “Bu mumya o kadar eksiksiz ki temelde tüm derisine, kürkünün çoğuna, tüm yumuşak dokusuna sahip. Bu şimdiye kadar bulunmuş en eski, bozulmamış kurt” yorumunu yaptı.

