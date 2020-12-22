Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 21:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kanada’da 57 bin yıllık yavru kurt fosili bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Kanada’da donmuş toprakta 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu. Araştırmacılar bulunan fosil için “En eski ve bozulmadan saklanmış” ifadelerini kullandı.
Kanada’nın Yukon kentinde donmuş toprakta iyi korunmuş olarak saklanan 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu.
Araştırmacılar, bulunan fosile ilişkin “Bu mumya o kadar eksiksiz ki temelde tüm derisine, kürkünün çoğuna, tüm yumuşak dokusuna sahip. Bu şimdiye kadar bulunmuş en eski, bozulmamış kurt” yorumunu yaptı.
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