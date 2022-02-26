Kanada Başbakanı Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov’a yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladı. Belarus’a ve liderlerine ek yaptırımlar uygulanacağını da ekledi.

Trudeau, "Rusya’nın Swift sisteminden çıkarılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.