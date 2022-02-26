Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 00:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanada: Putin ve Lavrov’a yönelik yaptırım uygulanacak
[Fotoğraf: AP]
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Putin ve Lavrov’a yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Kanada Başbakanı Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov’a yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladı. Belarus’a ve liderlerine ek yaptırımlar uygulanacağını da ekledi.
Trudeau, "Rusya’nın Swift sisteminden çıkarılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.
Etiketler: Son Dakika Kanada Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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