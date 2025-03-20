Kanada polisi İsrail'in askeri düzeydeki casus yazılımını kullanıyor iddiası

Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab tarafından yayımlanan raporda, Paragon’un "Graphite" adlı casus yazılımının Ontario’daki bazı devlet kurumlarıyla teknik bağlantısının olduğu öne sürüldü.

Raporda, Ontario Eyalet Polisi’nin (OPP) adresinin de bu bağlantılar arasında yer aldığı belirtildi.

Yetkililerden casus yazılım kullanımıyla ilgili net açıklama gelmedi

Konuyla ilgili açıklama yapan OPP, casus yazılım kullanıp kullanmadığını doğrulamazken, “Kanada’da özel iletişimin takibi, Ceza Kanunu çerçevesinde mahkeme iznine tabidir ve yalnızca ciddi suç soruşturmaları kapsamında kullanılabilir” ifadelerine yer verdi.

Casus yazılımın sivil topluma yönelik kullanımı endişe yaratıyor

Paragon Solutions, casus yazılımın terörle mücadele ve ciddi suçlarla mücadele amacıyla geliştirildiğini savunsa da şirketin yazılımının daha önce bir İtalyan gazeteci ve göçmen hakları savunucularına karşı kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Citizen Lab araştırmacıları, Kanada’daki polis birimlerinin bu tür casus yazılımlara artan ilgisine dikkat çekerek, hükümetin bu teknolojilerin kullanımını düzenleyecek yasal reformlar yapması gerektiğini vurguladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), 2022 yılında casus yazılım kullanarak mobil cihazlara sızdığını itiraf etmiş, ancak bunun yalnızca geleneksel yöntemlerin başarısız olduğu ciddi davalarda kullanıldığını açıklamıştı.

Citizen Lab, Ontario’daki polis teşkilatlarının casus yazılım ekosistemine giderek daha fazla entegre olduğunu ve kamuoyunun bu konuda yeterince bilgilendirilmediğini belirtti. Raporda, bu tür teknolojilerin kullanımının insan hakları açısından ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.