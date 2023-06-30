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Dünya
AA 30.06.2023 03:54

Kanada devlet kurumlarına günde 6 milyar siber saldırı düzenlendi

Kanada’nın resmi kurumlarının bilgisayar sistemlerine, 2022 yılında günlük ortalama 6,3 milyar siber saldırı yapıldığı açıklandı.

Kanada devlet kurumlarına günde 6 milyar siber saldırı düzenlendi

Kanada İletişim Güvenliği Kuruluşu (CSE) tarafından açıklanan raporda, geçen yıl boyunca Kanada'nın federal kurumlarına karşı günde ortalama 6,3 milyar "kötü niyetli eylem" gerçekleştirildiği kaydedildi.

CSE raporunda, sürekli gelişen çevrim içi ortamda, Kanada'daki güvenlik açıklarından yararlanmak isteyen suçlular, bilgisayar korsanları ve hasım devlet aktörlerinin, resmi kurum ve kuruluşlara karşı yıl boyunca 2,3 trilyondan fazla "kötü niyetli eylemde" bulunduğu belirtildi.

CSE Başkanı Caroline Xavier, raporla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, çalışmalarımızın kamuya açık bir raporda paylaşamayacağımız bölümleri var" diyerek siber saldırılar hakkında detay vermedi.

Kanada hükümeti, CSE'nin gelecek yıllarda yabancı operasyonlar yürütme yeteneklerini güçlendirme amacıyla 273,7 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

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