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Dünya
AA 30.06.2023 03:12

BM Genel Kurulu onay verdi: Suriye'de kayıp kişilerin araştırılması için kuruluş oluşturulacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Suriye'de kayıp kişilerin araştırılması için bir kuruluş oluşturulmasını onayladı.

BM Genel Kurulu onay verdi: Suriye'de kayıp kişilerin araştırılması için kuruluş oluşturulacak

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oylamada, Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş'un kurulmasına ilişkin karar 11 'hayır' ve 62 'çekimser' oyuna karşı 83 'evet' oyuyla kabul edildi.

Karara 'hayır' oyu verenler arasında Suriye'nin yanı sıra Rusya ve Çin yer aldı.

Kararda, BM Genel Kurulu'nun, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığın yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Suriye'deki ailelerin kayıp yakınlarının akıbetini bilme hakkı olduğuna dikkati çekilen kararda, bugüne kadar ailelerin acılarının hafifletilmesinde çok az ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Kararda, kayıp kişilerin akıbetlerini öğrenmek ve hayatta kalanlara destek sağlamak için BM himayesinde Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş'un kurulmasına onay verildi.

Söz konusu kararda, Bağımsız Kuruluş'un ülkedeki mağdurların ve kayıp kişilerin ailelerinin tam katılımını sağlayan yapısal bir unsura da sahip olacağı belirtildi.

Genel Sekreter çağrıda bulunmuştu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, mart ayında BM Genel Kurul'una Suriye'deki kayıp kişilerin akıbet ve yerlerini tespit etmek ve kurban yakınlarına destek sağlamak için yeni bir uluslararası kuruluş kurmaları çağrısında bulunmuştu.

Suriye halkının "iyileşmesi" ve sürdürülebilir barışın sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluğunun olduğunu ifade eden Guterres, ülkenin her kesiminden ailelerin kayıp aile bireyleri bulunduğunu belirtmişti.

Durumun aciliyet gerektirdiğini vurgulayan Guterres, "Yaklaşık 100 bin Suriyelinin akıbeti ve nerede olunduğu bilinmezliğini koruyor. Bu acı verici durumu çözmek için kararlılıkla ve hızla hareket etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Birleşmiş Milletler Suriye Antonio Guterres
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