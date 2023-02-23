Kanada devlet televizyonu CBC'nin haberine göre, Kanada Savunma Bakanlığı sözcüsü Daniel Le Bouthillier, "Çin'in Kanada hava ve deniz sahasında gözlem operasyonları yürütmeye yönelik son çabalarından tamamen haberdar olduklarını" söyledi.

Le Bouthillier, Kanada ordusunun, LIMPID adı verilen operasyon kapsamında 2022'den bu yana Kanada topraklarını gözetleme girişimlerini takip ettiğini ve engellediğini belirterek, "Operasyonların bütünlüğünü sağlamak için şu anda daha fazla bilgi veremiyoruz." dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de dün CNN televizyonuna verdiği röportajda, "Çin'in giderek daha yıkıcı bir güç haline geldiğini" ifade etti.

Kuzey Amerika hava sahasını korumak için ABD ile birlikte hareket edeceklerini ve Kanada'ya yönelik yabancı müdahale raporları ortaya çıktıkça Kuzey Kutbu'nun egemenliğini koruma konusunda güçlü bir duruş sergileyeceklerini vurgulayan Joly, "Söz konusu Çin olduğunda gerektiğinde Çin'e karşı duracağız, gerektiğinde de Çin'le işbirliği yapacağız." diye konuştu.

Kanada ordusunun Çin'in gözlem faaliyetlerini keşfettiğine dair haberler, Kanada istihbaratının Çin'in bu ülkede 2021'de yapılan seçimlere müdahale etmeye çalıştığına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından geldi.

Kanada'nın "Globe and Mail" gazetesinde yayımlanan habere göre, Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi, Çin'in, mevcut Başbakanı Justin Trudeau'nun başındaki liberallerin yeniden seçilmesi ve Çin'e karşı duran muhafazakar politikacıların yenilgisi için farklı girişimlerde bulunduğunu tespit etti.

Haberde, Çin'in, seçilmesini istediği adaylara nakit bağışlar yaparak, dezenformasyon yayarak ve bazı liberal adaylara yardım etmek için konsoloslukları ve ücretli öğrencileri kullanarak seçimlere müdahale ettiği iddia edildi.

Başbakan Trudeau, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin'in seçimlere müdahale iddialarını "olağanüstü ciddi bir sorun" olarak nitelendirdi ve bu iddialara yönelik yeni bir soruşturmayı desteklediğini söyledi.

ABD ve Kanada'da Çin "casus balonu"

ABD ve Kanada hava sahalarında, tanımlanamayan nesneler düşürülmüştü

ABD ordusu, daha önce Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, 10 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau, 11 Şubat'ta ABD ile işbirliği içinde ülkesinin Yukon bölgesi üzerindeki cismi düşürdüklerini açıklamıştı. ABD ordusu, 12 Şubat'ta ise Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD hava sahasında tespit edilen ve düşürülen üç uçan cismin, Çin ya da başka bir ülkenin istihbarat faaliyetleriyle ilgili olduğunu gösteren bulgu olmadığını açıklamıştı.