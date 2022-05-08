İrpin Belediye Başkanı Oleksandr Markuşin, Kanada Başbakanı Trudeau'nun, Ukrayna ziyareti kapsamında sürpriz bir şekilde İrpin'e geldiğini söyledi.

"Rus işgalcilerin şehrimize yaptıklarını gördü"

Markuşin, "Az önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuşma şerefine eriştim. Rus işgalcilerin şehrimize yaptığı tüm dehşeti kendi gözleriyle görmek için İrpin'e geldi ve tabii ki şok oldu. Ne de olsa, askeri tesisleri değil, yakın zamana kadar hayattan zevk alan ve gelecek için kendi planları olan İrpin halkının yanan ve tamamen yıkılan evlerini gördü" dedi.

Kanada'nın Ukrayna'ya verdiği destek için Trudeau'ya teşekkür eden Markuşin, özellikle Ukrayna şehirlerinin yeniden inşası konusunda daha fazla iş birliği umudunu dile getirdi.

Markuşin, "Sayın Justin Trudeau'nun Kanada'daki Ukrayna diasporasının İrpin'deki altyapı tesislerini onarım çabalarını organize etmedeki desteğini umuyorum. İrpin, yakın gelecekte bununla ilgili resmi mektupla başvuracaktır" sözlerini kullandı.