Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 16:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Pakistan'da taşan göl köprüyü yıktı
Pakistan’da buzul gölün taşması sonucu meydana gelen selde bir köprü yıkıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Buzul gölü havaların ısınmasıyla hızla eridi, bölgedeki dere yatağından taştı.
Meydana gelen selde bir köprü yıkıldı..
Görüntüler, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde kaydedildi.
Otoyol üzerindeki köprü yıkılınca bölgedeki Hassanabad köyü ile bağlantı kesildi.
Trafik felç oldu.
Köprünün yıkılmasının ardından araçlar alternatif yola yönlendirildi.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 16:53
- 16:58
- 16:36
- 16:28
- 16:22
Sıradaki Haber
İran'da sahte içkiden 10 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz