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Kanada Başbakanı Trudeau ırkçılık karşıtı protestolarda diz çöktü
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Ottawa'daki ırkçılık karşıtı bir mitingde protestocuların yanında diz çöktü.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'da, parlamento binası önüne düzenlenen "Adalet yok = Barış yok" mitingine katıldı.
Siyah bir maske takan ve korumalar eşliğinde binlerce kişiyle yürüyen Trudeau, üç kez diğer protestocuların yanında diz çöktü,
Protesto, Kanada'nın doğusunda yapılan bir sağlık kontrolü sırasında, bir kadının öldürülmesinden sonra düzenlendi.
Ottawa dışında aralarında Toronto'nun da bulunduğu birçok şehirde protesto gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.
Etiketler: ustin Trudeau Kanada başbakanSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 10:03
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