Trudeau, Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Biden'ı parlamento binasında ağırladı.

ABD ile ekonomik meseleler ve iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra değişen jeopolitik bağlamında güvenlik alanında işbirliği halinde çalıştıklarını kaydeden Trudeau, "ABD'den daha büyük dostumuz ve müttefikimiz yok." ifadesini kullandı.

Kuzey sınırında Kanada'nın olmasından dolayı şanslı hissettiklerini belirten Biden ise bu ülke ile aynı değerleri paylaştıklarını vurguladı. Biden, "Ara sıra bazı konularda fikir ayrılığına düşüyoruz ancak paylaştığımız demokratik değerler arasında temelde fark yok ve bu durum gerçekten büyük bir fark yaratıyor." şeklinde konuştu.

Liderler, karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçti. Biden daha sonra Kanada parlamentosuna hitap edecek ve liderler ortak basın toplantısı düzenleyecek.

