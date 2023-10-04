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Dünya
AA 04.10.2023 11:00

Kanada Avam Kamarası Başkanlığına seçilen Fergus, "ülkede bu göreve getirilen ilk siyahi" oldu

Kanada'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan Ukraynalıyı Parlamentoya alkışlatmasının ardından istifa eden Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın yerine, siyahi Greg Fergus seçildi.

Kanada Avam Kamarası Başkanlığına seçilen Fergus, "ülkede bu göreve getirilen ilk siyahi" oldu
[Fotograf: Reuters]

Greg Fergus, Kanada'da Parlamentonun alt kanadı "Avam Kamarasının ilk siyahi başkanı" oldu.

Parlamento üyelerinin gizli oylamada seçtiği Avam Kamarası Başkanı Fergus, yaptığı açıklamada, Meclisteki konuşmaların saygı çerçevesinde sürdürülmesini güvenceye alacağını söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kendisi gibi Liberal Parti üyesi olan Fergus'u yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Trudeau, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan Ukraynalı Yaroslov Hunka'nın geçen hafta Parlamentoda "savaş kahramanı" olarak tanıtılmasından dolayı özür dilemiş, Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota ise tepkilerin ardından istifa etmişti.

Kanada'da Avam Kamarası Başkanı politik bir partinin üyesi olmasına karşın, başkanın parlamentodaki rolü tarafsız oluyor.

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