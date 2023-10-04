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Dünya
AA 04.10.2023 10:55

Kuzey Kore, "daimi tehdit" olarak nitelendirildiği Pentagon raporunu eleştirdi

Kuzey Kore, Pyongyang'ın "daimi tehdit" olarak nitelendirildiği ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) raporunu kabul etmediklerini ve "en büyük tehdidin ABD" olduğunu belirtti.

Kuzey Kore, "daimi tehdit" olarak nitelendirildiği Pentagon raporunu eleştirdi

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Dairesi (CWMD) tarafından hazırlanan rapora tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Pentagon'un Pyongyang için raporda kullandığı "daimi tehdit" ifadesinin, "asıl dünyanın en büyük kitle imha silahlarına sahip ve atom bombası kullanan ABD'yi tanımlamak için uygun" olduğu belirtildi.

En büyük tehdidin "ABD'den geldiği" ifade edilen açıklamada, Washington'un Pyongyang'ı "düşman" olarak etiketlediği ve ABD'nin kendilerine "şantaj yaptığı" kaydedildi.

CWMD'nin güncellenen raporunda, İran ve Kuzey Kore "daimi tehdit" olarak nitelendirilirken, Çin "artan tehdit", Rusya ise "akut tehdit" olarak isimlendirilmişti.

Kuzey Kore'de, Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğinin "korkunç bir tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle "ülkenin varlığı ve gelişimini güvence altına almak, bölgesel ve küresel huzuru korumak" için nükleer silah üretiminin hızlandırılması yönünde yasa yürürlüğe girmişti.

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