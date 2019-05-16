Dünya

Kamyonun altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

17 Mayıs 2019 Cuma 00:26 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 00:35

Kolombiya'da bir çocuk, park halinde duran bir Kamyonun önünde oyun oynadığı sırada, kamyonun hareket etmesi üzerine altında kaldı.

Kolombiya'da güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, park halinde duran bir kamyonun önünde küçük bir çocuğun oyun oynadığı; çocuğu fark etmeyen TIR sürücüsünün aracı hareket ettirdiği ve çocuğun kamyonun altında kaldığı görüldü. Yürekleri ağza getiren görüntünün devamında ise çocuğun, kamyonun arka tekerlekleri altında kalmak üzereyken aracın durduğu; çocuğun babasının ise çocuğu aracın altından aldığı görüldü. Yerel medya, küçük çocuğun kazayı ufak sıyrıklar ile atlattığını duyurdu. Kaynak: DHA Etiketler: Kolombiya

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