Kolombiya'da güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, park halinde duran bir kamyonun önünde küçük bir çocuğun oyun oynadığı; çocuğu fark etmeyen TIR sürücüsünün aracı hareket ettirdiği ve çocuğun kamyonun altında kaldığı görüldü.
Yürekleri ağza getiren görüntünün devamında ise çocuğun, kamyonun arka tekerlekleri altında kalmak üzereyken aracın durduğu; çocuğun babasının ise çocuğu aracın altından aldığı görüldü.
Yerel medya, küçük çocuğun kazayı ufak sıyrıklar ile atlattığını duyurdu.
Kaynak: DHA