Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, içinde 4 kişinin bulunduğu İngiltere'ye kayıtlı Diamond DA42 tipi küçük uçağın Dubai Uluslararası Havalimanı'nda düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 3'ü İngiliz 1'i Güney Afrikalı 4 kişinin öldüğü belirtilirken, havalimanında uçuşların kısa süre yaşanan gecikmelerin ardından yeniden normale döndüğü aktarıldı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise uçağın teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA