COVID-19 salgını birçok ülkede olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de ekonomiyi derinden etkiledi.

Salgının olumsuz etkilediği sektörüler arasında taşımacılık da yer alıyor. Kamyoncular, bu süreçte işlerinin azaldığını, maliyetlerin arttığını ve aracılardan paralarını alamadıklarını beirterek ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istiyor. Bu kapsamda, yüzlerce kamyoncu Beyaz Saray'ın yanındaki Constitution Caddesi'nde eylem düzenliyor.

Batıdan doğuya her eyaletten gelen kamyon sahipleri, yaşadıkları sorunları TRT Haber'e anlattı.

Salgının kendilerini çok etkilediğini belirten bir kamyon sahibi, "Salgın bizi çok etkiledi. Biz zorunlu iş kolu sınıfındayız. Başkan bize dedi ki, 'insanların, masalarına yemek koyabilmeleri için sizin teslimatı yapmanız lazım.' Biz de ailemizi geride bıraktık, risk aldık ve çıkıp teslimatları yaptık. Şimdi hak ettiğimiz ücreti istiyoruz." dedi.

Salgını bahane eden aracıların gelirlerini aşağı çektiğini söyleyen kamyon sahipleri, böyle devam edemeyeceklerini, yakında yakıt ve sigorta ücretlerini ödeyemeyeceklerini söyledi.

Taşımacılık yapan kamyon sahipleri, çözüm için Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı'na mektup yazdı. Emeklerinin karşılığı ücreti almak için yasa çıkarılmasını talep etti.

Kamyon sahipleri, istediklerini alana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.