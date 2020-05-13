Washington'da "evde kal" talimatı 8 Haziran'a kadar uzatıldı
ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle verilen "evde kal" talimatı, 8 Haziran'a kadar uzatıldı.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki COVID-19 önlemlerine ilişkin güncelleme yayımladı.
Buna göre Washington DC'deki "evde kal" talimatı 8 Haziran'a kadar uzatılırken, evinden çıkan kişilerin de maske takması gerektiği vurgulandı.
Belediye Başkanı Bowser, kentteki COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesi için virüs vaka ve ölümlerinde iki haftalık düşüş görmeleri gerektiğini ancak şu ana kadar sadece 4 günlük düşüş görüldüğünü belirtti.
Nüfusu 720 binden fazla olan Washington DC'de bugüne kadar 6 bin 584 kişiye COVID-19 teşhisi konulurken, 350 kişi hayatını kaybetti.
Bowser, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, "evde kal" talimatını 15 Mayıs'a kadar uzatmış ve okulların akademik takvim sonuna kadar tatil edildiğini belirtmişti.
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