California otoyol devriye memuru Jason Tyhurst, Bay Area kenti Vacaville yakınlarındaki 80 nolu karayolunun batıya giden şeridinde seyir halinde olan kamyonun orta refüje çarpmadan önce diğer araçlarla çarpıştığını ve doğuya giden şeritlere büyük bir domates yükünü devirdiğini söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Tyhurst, New York Times'a verdiği demeçte, kamyonun 60 metrelik bir alana 150 binden fazla domates döktüğünü ve kabaca 60 santim yüksekliğinde bir yığın oluştuğunu söyledi.

Domatesler nedeniyle kayganlaşan yol başka kazalara da neden oldu.

Hastaneye kaldırılan üç kişiden birinin durmunun ağır olduğu açıklandı.