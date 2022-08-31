Donanmanın 5. Filosu salı günü yapılan bir açıklamada, İslam Devrim Muhafızları (IRGC) destek gemisi Shahid Baziar'ın bir ABD Saildrone Explorer insansız yüzey gemisini “alıkoymak amacıyla” çekerken görüldüğünü söyledi.

Filo, Baziar'ın insansız hava aracını arkasından çektiğini gösteren video görüntülerini paylaştı.

Donanma, İran gemisinin görüldüğü sırada ABD kıyı devriye gemisi USS Thunderbolt'un bölgede olduğunu ve bir MH-60S Sea Hawk helikopterin, yanıt vermek üzere hemen gönderildiğisöyledi.

Devrim Muhafızları gemisi daha sonra çekme halatını insansız hava aracından ayırdı ve dört saat kadar sonra bölgeyi terk ederek olayı sonlandırdı.

5. Filo komutanı Koramiral Brad Cooper, “[IRGC Donanmasının] eylemleri bariz, yersiz ve profesyonel bir deniz gücünün davranışıyla tutarsızdı” dedi.

ABD deniz kuvvetleri teyakkuz halinde ve bölgede kurallara dayalı uluslararası düzeni teşvik ederken uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek” dedi.