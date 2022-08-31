ABD halkının ülkede meydana gelen silahlı şiddet olaylarından endişe duyduğunu söyleyen Biden yaptığı konuşmada, 1994 yılında ABD senatosunda görev yaptığı sıradaki saldırı silahları yasağına atıfta bulunarak, ABD'de bu silahları yeniden yasaklamaya kararlı olduğunu söyledi.

Biden, "Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım. Daha önce bir kez yaptım ve tekrar yapacağım" dedi.

Saldırı silahlarını yasaklamayı istediğini söyleyen Biden, "Silahlar Amerika'da çocukların bir numaralı katilidir. Çok fazla sayıda çocuk silahlar nedeniyle ölüyor. Bu ülkede, Amerika sokaklarında her gün katliam oluyor" dedi.

Biden, Daha Güvenli Amerika Planı doğrultusunda polise finansman sağlanması için çağrıda bulunarak, "Bu ülkede kamu güvenliği söz konusu olduğunda, cevap polisi finanse etmektir. Bizi korumak, psikolog olmak, sosyolog olmak gibi onlardan her şeyi yapmalarını bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları olan yardımı vermemekten bıktım" şeklinde konuştu.

ABD'de son yıllarda artan silahlı saldırıların ardından Biden, Haziran ayında Silah Güvenliği Tasarısı'nı onaylanmıştı.

ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Biden tarafından imzalanan yasa ülkede ateşli silah satışının kısıtlanmasını ve yasa dışı silahların satışının denetlenmesini içeriyor.