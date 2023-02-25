Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı: 19 yaralı
Kamerun'da 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşünde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 19 kişi yaralandı.
Kamerun'un Buea şehrinde 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı `Umut Yarışı` adlı dağ yürüyüşü sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Bölge Valisi Bernard Okalia Bikai, saldırı sonucu 9 sporcunun yanı sıra biri bebek 10 sivilin yaralandığını ve Buea Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındıklarını bildirdi.
Patlamaların sorumluluğunu ayrılıkçı milis gruplarından biri olan Ambazonia Yönetim Konseyi'nin silahlı kanadı üstlendi.
Etiketler: Kamerun
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