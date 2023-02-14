Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın basın bildirisinde, Türk hükümetine ve halkına taziye, vefat edenler için başsağlığı ve yaralılar için de şifa dileğinde bulunuldu.

Bildiride, Kamboçya'nın dostluk ve dayanışma ruhuyla Türkiye'ye destek kapsamında 100 bin dolar değerinde insani yardımda bulunacağı ifade edildi.