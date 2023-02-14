Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
[Fotograf: AFP]
Kamboçya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklükteki depremlerin ardından Türkiye'ye devam eden destek faaliyetlerine katkıda bulunmak için 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 900 bin Türk lirası) değerinde insani yardım sağlayacaklarını duyurdu.
Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın basın bildirisinde, Türk hükümetine ve halkına taziye, vefat edenler için başsağlığı ve yaralılar için de şifa dileğinde bulunuldu.
Bildiride, Kamboçya'nın dostluk ve dayanışma ruhuyla Türkiye'ye destek kapsamında 100 bin dolar değerinde insani yardımda bulunacağı ifade edildi.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 22:51
- 22:53
- 22:46
- 22:42
- 23:08
Sıradaki Haber
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz