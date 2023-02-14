Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü
[Fotograf: AA]
ABD'nin Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti.
Üniversitenin güvenliğinden sorumlu polis şefi yardımcısı Chris Rozman, yaptığı açıklamada, saldırganın açtığı ateş sonucu 3 öğrencinin öldüğünü, 5 öğrencinin yaralandığını duyurdu.
Rozman, acil çağrı üzerine silah seslerinin duyulduğu Berkey Hall binasına ulaştıklarını, polisle çatışmaya giren saldırganın bir süre sonra intihar ettiğini söyledi.
İsminin Anthony McRae (43) olduğu açıklanan siyahı saldırganın öğrenci olmadığı ve okulla bir ilişkisi bulunmadığı bilgisi paylaşılırken, saldırıyı gerçekleştirme sebebinin araştırıldığı kaydedildi.
Etiketler: ABD
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