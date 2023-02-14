Üniversitenin güvenliğinden sorumlu polis şefi yardımcısı Chris Rozman, yaptığı açıklamada, saldırganın açtığı ateş sonucu 3 öğrencinin öldüğünü, 5 öğrencinin yaralandığını duyurdu.

Rozman, acil çağrı üzerine silah seslerinin duyulduğu Berkey Hall binasına ulaştıklarını, polisle çatışmaya giren saldırganın bir süre sonra intihar ettiğini söyledi.

İsminin Anthony McRae (43) olduğu açıklanan siyahı saldırganın öğrenci olmadığı ve okulla bir ilişkisi bulunmadığı bilgisi paylaşılırken, saldırıyı gerçekleştirme sebebinin araştırıldığı kaydedildi.