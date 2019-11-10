Phnom Penh Mahkemesi, "vatana ihanet" suçlamasıyla ev hapsinde tutulan 66 yaşındaki Kem Sokha'nın, bir sonraki duruşmadan önce serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Sokha'nın ülkeden ayrılamayacağı ve istendiği zaman yetkililerle iş birliği içinde olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Sokha'nın aktif olarak siyasette yer alamayacağı ifade edildi.

Kapatılan CNRP lideri Kem Sokha, vatana ihanetten Eylül 2017'de tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Sokha'nın tutukluluğu, Eylül 2018'de sağlık sorunları nedeniyle kefaletle ev hapsine çevrilmişti.

CNRP 2017'de kapatılmış, partideki 118 isim ise siyasetten men edilmişti.

Kaynak: AA