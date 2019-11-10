İspanya'da halk, son 4 yılda 4'üncü kez sandık başında. İspanyolların oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı. Seçmenler, yerel saatle 20.00'ye (TSİ 22.00) kadar oy kullanabilecek.

İspanya İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 18 yaşını doldurmuş kişilerin oy kullanma hakkı olduğu seçimler için İspanya'da 34 milyon 872 bin 49, yurt dışında ise 2 milyon 128 bin 559 kayıtlı seçmen var.

Ülke genelinde 22 bin 867 oy kullanma merkezinde 59 bin 358 seçim masası kurulduğu, toplam 211 bin 200 sandık konulduğu aktarıldı.

Seçimlerde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 92 binden fazla polis ve jandarmanın görev yaptığı belirtildi.

Katalonya genelinde 12 binden fazla güvenlik görevlisi çalışıyor

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı grupların seçimleri boykot çağrısına ve oy kullanmayı engellemeye yönelik olası eylemlerine karşı da özel önlemler alındı.

Başta Barselona, Girona, Lleida gibi önemli kentler olmak üzere Katalonya genelinde 12 binden fazla güvenlik görevlisinin görev aldığı ifade edildi.

Katalonya sorunu ve siyasi belirsizliğin gölgesinde yapılan seçimlerde İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek.

Ülkede son olarak 28 Nisan'da yapılan erken genel seçime katılım yüzde 71 olmuştu.

Anketler Sosyalist İşçi Partisini gösteriyor

Anketler, pazar günkü seçimleri, 28 Nisan'da olduğu gibi yine Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kazanacağını ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyeceğini gösteriyor.

Katalonya krizinden en fazla siyasi çıkar sağlayan siyasi parti olan aşırı sağ görüşlü Vox'un 24 milletvekili sayısını 40'a kadar çıkarması bekleniyor.

Kaynak: AA