Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Pazar günü sona eren ASEAN Zirvesi’ne ev sahipliğini ardından G20 toplantısına katılmak üzere Endonezya'ya geldi.

Hun Sen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile COVID-19'a yakalandığını duyurdu. `

"COVID-19 testim pozitif çıktı" paylaşımında bulunan Hun Sen, G20'ye katılmak üzere yaptığı uçuş öncesi de dahil olmak üzere her gün test yaptırdığını vurguladı.

Beraberindeki heyetle bugün Kamboçya’ya döneceğini bildirilen Hun Sen, "Bu virüs bana ne zaman bulaştı bilmiyorum. Endonezyalı yetkililer benden numune aldılar ve sabah COVID-19 pozitif olduğum doğrulandı"dedi.

Görüşmeleri iptal edildi

Hun Sen'in bu hafta Bangkok'ta yapılacak APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirmesi planlanan toplantılara katılamayacağı öğrenildi.

Kamboçya'da gerçekleştirilen ASEAN Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Hun Sen, Güneydoğu Asya ülkelerinin liderlerinin yanı sıra Çin Başbakanı Li Keqiang ve ABD Başkanı Joe Biden dahil farklı ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.

Ayrıca Hun Sen'in bir gala yemeğinde Biden ile yan yana oturduğu kamuoyuna yansımıştı.