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Dünya
Argumenti 26.11.2024 08:18

Kalp krizi müdahalesi yangına dönüştü, bir kişi öldü

Rusya'da kalp krizi geçiren bir adamın evine çağrılan doktorlar, evde yangın çıkardı. Hasta ölürken 15 kişi yangından son anda kurtarıldı.

Kalp krizi müdahalesi yangına dönüştü, bir kişi öldü
[Fotoğraf: AP Arşiv]

Rusya​'nın St. Petersburg şehrinde çok katlı apartmanda ikamet eden bir adam kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine yakınları, ilk yardım için kurtarma ekibini çağırdı. Kurtarma ekipleri olay yerine koştu ve adamda gerçekten de kalp krizi belirtileri vardı.

Ancak ilk yardım işlemi sırasında makine kısa devre yaptı ve çıkan yangın​ perdeden tavan penceresine, oradan da tüm tavana ve eve yayıldı.

İtfaiye ekibi olay yerine hızla intikal ederek sağlık ekibi ve binada mahsur kalan 15'ten fazla kişiyi güçlükle de olsa kurtardı. Ancak kalp krizi geçiren adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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