Kalp krizi geçiren hastayı kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

33 yaşında olan Daisy Devane, kalp krizi geçirdiği sırada sağlık görevlisi Jeremy Williams, kalp masajıyla onu hayatta tutmaya çalıştı. Fakat tam o esnada Williams da kalp krizi geçirerek bayıldı. Devane'nin yanında bulunan eşi Eammon, kalp masajına devam etti. Sağlık görevlisi Williams için ise bir başka acil müdahale ekibi sevk edildi.

55 yaşındaki Williams acil olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbine iki stent takılarak hayata döndüğünde müdahalede bulunduğu Devane'nin de yaşadığını öğrenerek büyük bir mutluluk yaşadı.

Bu olay 2022 yılının haziran ayında meydana geldi. İkili aradan geçen zamanın ardından yeniden bir araya gelerek, ilk yardım öğrenmenin ne kadar önemli olduğu konusunda uyarıda bulundular.