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Dünya
İHA 19.03.2024 06:56

İtalya’da mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı

İtalya’da bir dağda 2 bin 300 metre yükseklikte mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı.

İtalya’da mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı

İtalya’nın Piedmont bölgesindeki Mondole Dağı'nda 2 bin 300 metre yüksekliğe tırmandıktan sonra mahsur kalan 3 kayakçı için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Cumartesi günü yaşanan olayda helikopterle bölgeye gelen itfaiyeye bağlı kurtarma ekibi halatlarla iniş yaptıktan sonra kayakçıların bulunduğu noktaya tırmandı.

Kurtarma personeli mahsur kalan kayakçılarla birlikte halatlarla helikoptere çekildi.

Mahsur kalan kayakçıların güvenli bir şekilde kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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