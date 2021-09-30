Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya’dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, Fransa’da bir fabrikaya gidecek olan kakaonun içine yerleştirilmiş bin 400 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.

Kokainin, imha edildiği kaydedildi.