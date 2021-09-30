Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kakao içinde bir tondan fazla kokain yakalandı
Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kolombiya’dan gelen bir gemide, bir tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.
Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya’dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, Fransa’da bir fabrikaya gidecek olan kakaonun içine yerleştirilmiş bin 400 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.
Kokainin, imha edildiği kaydedildi.
Etiketler: Hollanda Uyuşturucu
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