Itzehoe Eyalet Mahkemesi Başkanı Dominik Gross, bugün başlayacak davaya gelmeyen ve firari kabul edilen Irmgard Furchner hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Ardından polis zanlıyı aramaya başladı.

Gross, davanın başlaması için sanığın duruşmaya katılma salahiyetine sahip olup olmayacağına bakılacağını ifade etti.

"Metroya" diye çıkıp kaybolmuştu

Bild gazetesinin haberinde, Quickborn kentindeki bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner’ın bu sabah Norderstedt merto istasyona gitme hedefiyle yalnız başına bir taksiye bindiği ancak daha sonra izinin kaybolduğu kaydedildi. Haberde, yapılan aramada bir caddede yürürken yakalanarak karakolda sorguya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Furchner, Stutthof Nazi toplama kampında yaptığı görev sırasında 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Stutthof Nazi toplama kampında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.