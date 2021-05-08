Koronavirüs salgını sebebiyle girişte dezenfektan ve maske verilen cemaat, içeride aralıklarla saf tuttu.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar, ezan okumasının ardından yatsı namazını ve hatim usulüyle teravih namazını kıldırdı.

Cemaat daha sonra Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas'ın okuduğu kaside ve salavatlara eşlik etti.

Tesbih namazının kılındığı ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, dualar eşliğinde Kadir Gecesi idrak edildi.