Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de Savunma Bakanı'nın evinin önünde bombalı saldırı
[Fotoğraf: İHA]
Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin, Kabil'in Şir Pur bölgesindeki evinin önünde, akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Afgan Emniyet yetkilileri, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı, akşam saatlerinde Bismillah Muhammedi'nin evinin önünde patlatmasının ardından diğer saldırganların başka bir eve girerek rastgele ateş açmaya başladığı bilgisini verdi.
Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, bölgeye giden tüm cadde trafiğe kapatıldı.
İki bomba sesi daha duyuldu
Birinci saldırının ardından peş peşe iki bomba sesinin duyulduğu açıklandı. Saldırganların etkisiz hale getirilmesi için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
Saldırıyı, henüz üstlenen olmadı. Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da, birçok bakanın ve milletvekilinin evi bulunuyor.
Etiketler: Afganistan Terör Saldırısı
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