Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 20:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya’da siber saldırı: Aşı randevularına erişilemiyor
[Fotoğraf: Getty]
İtalya'nın Lazio Bölgesinin resmi internet sitesi, siber korsanların hedefi oldu. Hafta sonundan beri aşı ve hastane randevularına, aşı sertifikalarına erişim sağlanamıyor. İtalyan basını saldırganların Bitcoin ile fidye istediğini iddia etti.
İtalya'da başkent Roma'nın da bağlı olduğu Lazio bölgesinin resmi web sitesi siber saldırıya uğradı.
Hafta sonundan bu yana koronavirüs aşı randevuları, aşı sertifikaları ve hastane randevularına internet üzerinden erişilemiyor, bu nedenle aşılamanın aksayabileceği vurgulanıyor.
‘Terör saldırısı’ vurgusu
Siber saldırının yurt dışından yapıldığını söyleyen Lazio Bölge Başkanı Nicola Zingaretti olayı bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.
İtalyan basını, siber saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanlarının Bitcoin ile fidye talep ettiğini yazdı. Zingaretti ise fidye talebi iddialarını yalanladı.
Etiketler: İtalya Siber Saldırı Koronavirüs Aşısı
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