Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi
[Fotoğraf: AFP]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama nedeniyle Kabil ve çevresindeki kentlerde elektrik kesildi.
Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı.
Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektrik kesildi.
Bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağının altı çizildi.
Patlamaya ilişkin bilgi verilmedi
Kabil'de nasıl bir patlama yaşandığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.
Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.
Etiketler: Kabil Afganistan Elektrik
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