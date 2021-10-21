Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear, CNN’e yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kamyon şoförü açığına dikkat çekti.

Spear, koronavirüs salgını öncesi kamyon şoförü ihtiyacının 61 binin üzerinde olduğunu, bunun yüzde 30 artarak şu an rekor düzeyde 80 bine çıktığını kaydetti.

Tedarik zincirinde yaşananlar sıkıntılar

Salgın sırasında birçok şoförün emekliye ayrılması ve akabinde artan tüketici talepleri nedeniyle şoför açığı bulunduğu bilgisini paylaşan Spear, bunun son aylarda tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları da etkilediğini belirtti.

Spear, ABD Başkanı Joe Biden’in geçen hafta verdiği California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emrinin iyi bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Ancak bu, eğer oradaki yükü çekecek kamyon ve şoförün yoksa çok fark etmiyor." dedi.

Kamyonların, ABD trafiğinde oranının yüzde 4 olmasına rağmen ekonomik malların yüzde 71'ini taşıdığına dikkati çeken Spear, bu konuda bir önlem alınmazsa sürücü açığının 2030’a kadar 160 bine çıkacağı tahmininde bulundu.