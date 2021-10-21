ABD'de Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden Demokratik Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar ve Demokratik Illionis Temsilcisi Jan Schakowsky tarafından sunulan yasa tasarısında, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir "İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi" atanması çağrısı yapıldı.

Tasarıda, söz konusu temsilcinin devlet destekli İslamofobik şiddeti incelemesi ve dış ülkelerde Müslüman karşıtı eylemleri rapor etmesi gerektiği belirtildi.

"ABD ve dışındaki tüm Müslümanların ortak sorunu"

Omar, söz konusu tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın neredeyse her köşesinde İslamofobinin arttığını görüyoruz. Seçildiğim eyalet Minnesota'da vandallar bir İslam merkezine boyalarla nefret mesajları ve Nazi sembolleri çizdi. Bu tarz olaylar, ABD ve dışındaki tüm Müslümanların ortak sorunu." vurgusunu yaptı.

Söz konusu tasarıya Temsilciler Meclisinin bir diğer ilk kadın Müslüman üyesi Rashida Tlaib, New York Vekili Alexandria Ocasio-Cortez gibi birçok Demokrat da destek verdi.