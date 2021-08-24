Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de havalimanındaki kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı giriş kapısında Afganistanlı bir askerin havaya ateş açması üzerine yabancı güvenlik güçleri karşılık verdi. Yaşanan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önündeki askeri hatta dün gece sıcak saatler yaşandı.
İddiaya göre, Afganistan özel kuvvetlerinden bir asker, havalimanı önündeki bir araç içinde arkadaşının cesedini buldu.
Sinir krizi geçiren Afgan askerinin havaya ateş açması üzerine bölgede nöbet tutan uluslararası güçler, kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi. Çıkan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 Afgan askeri yaralandı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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