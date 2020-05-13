Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e çıktığını söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında yeni doğan bebek ve doğum yapmak için hastaneye gelen hamile kadınların bulunduğunu ifade eden Mecruh, saldırıda yaralananların sayısının da 16 olduğunu belirtti.

Mecruh, saldırının düzenlendiği hastanenin yeni doğan ünitesinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Saldırıyı Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve siyasi liderler kınadı.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.



