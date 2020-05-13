Rusya'nın güneyinde, Moğolistan sınırına yakın noktada bulunan Çita kenti, fırtınaya teslim oldu. Bölgede, şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların araçların üzerine devrildiği belirtildi.

Fırtınada can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.