Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rusya'daki fırtınada çok sayıda evin çatısı uçtu
Rusya'da meydana gelen kuvvetli fırtınada çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Rusya'nın güneyinde, Moğolistan sınırına yakın noktada bulunan Çita kenti, fırtınaya teslim oldu. Bölgede, şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların araçların üzerine devrildiği belirtildi.
Fırtınada can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.
Etiketler: Şiddetli fırtına rusyaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:34
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