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Kabil'de bombalı saldırı: 4 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, yaptığı açıklamada, Tahiye Mesken bölgesinde yol kenarına yerleştirilen 4 bombanın sivillerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını, 4 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Kabil Afganistan saldırıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:43
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