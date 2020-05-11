Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 11 bin 656 kişilik artış yaşandı.

Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.

Salgında can kaybının ise 2 bin 9'a ulaştığı aktarıldı.