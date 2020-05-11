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Rusya'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 11 bin 656 artışla 221 bin 344'e, can kaybının ise 94 artışla 2 bin 9'a yükseldiği bildirildi.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 11 bin 656 kişilik artış yaşandı.
Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.
Salgında can kaybının ise 2 bin 9'a ulaştığı aktarıldı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını rusyaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:49
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