Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de bombalı saldırı: 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 13 kişinin de yaralandığını dile getirdi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna) çalışanlarının restoranda yemek yemeye geldiği sırada gerçekleşti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Kabil
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